Kum Yüklü Tır Devrildi: Trafik Durdu

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kum yüklü tır, karşı şeride geçerek devrildi.

Anadolu Otoyolu Sapanca geçişi Kırkpınar mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen kum yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Tırda yüklü kumlar yola savrulurken, yolda trafik çift şeritli olarak durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola dökülen kumlar temizlendiği esnada trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen tırın çekici ve vinç yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı