Anadolu Otoyolu'nda İstanbul Yönü 5 Saat Trafiğe Kapalı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle, İstanbul yönü 13 Ekim Pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Karayolları ekipleri, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında, tünel girişinde kaplama çalışması yapacak. Çalışma süresince İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapalı olacak. Sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.
Yetkililer, sürücülere yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - BOLU