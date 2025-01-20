Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza: Parçalanmış Ceset Bulundu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki gün önce gece saatlerinde bir kişinin parçalanmış cesedi bulunmuştu. Kaza neticesinde hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın, kıyafet ve beden parçalarından erkek olduğu değerlendiriliyor.

Feci kaza, 18 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Arifiye geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametinde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Olayın ardından bölgeye Otoyol Jandarma Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, yola savrulan parçalanmış cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırdı.

Kıyafet ve beden parçalarından erkek olduğu değerlendiriliyor

Öte yandan, konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsa, Y.K. (71) kontrolündeki 05 ABT 850 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi. Sürücü Y.K. gözaltına alınırken, kazanın oluşumunda karayolları trafik kanunu ihlal ettiği belirlenen yayanın, kıyafet ve beden parçalarından erkek olduğu değerlendiriliyor. Jandarma ekiplerinin, tanınmayacak haldeki cesedin kimliğini belirlemek için bölgedeki güvenlik kameraları üzerindeki incelemeleri sürüyor. - SAKARYA