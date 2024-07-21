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Anadolu'nun Plaji Savcılı Plajı'nda Suya Balıklama Atladı Hayatını Kaybetti

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Anadolu'nun sevilen tatil bölgelerinden biri olan Savcılı Plajı'nda suya balıklama atlayan vatandaş kafasını çarptığı taş nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Balcı adlı vatandaş, yüzmek için gittiği plajda balıklama atladığı suda kafasını taşa çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda Balcı, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Olayın ardından Balcı'nın cenazesi Kaman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk işlemlerin ardından, merhum Mustafa Balcı'nın cenazesinin memleketi Kırıkkale'ye gönderileceği bildirildi. Balcı 'nın evli iki çocuk babası olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Anadolu'nun Plaji Savcılı Plajı'nda Suya Balıklama Atladı Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR - Anadolu'nun sevilen tatil bölgelerinden biri olan Savcılı Plajı'nda suya balıklama atlayan vatandaş kafasını çarptığı taş nedeniyle hayatını kaybetti.

Mustafa Balcı adlı vatandaş, yüzmek için gittiği plajda balıklama atladığı suda kafasını taşa çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda Balcı, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Olayın ardından Balcı'nın cenazesi Kaman İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk işlemlerin ardından, merhum Mustafa Balcı'nın cenazesinin memleketi Kırıkkale'ye gönderileceği bildirildi. Balcı 'nın evli iki çocuk babası olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Mustafa Balcı Kalp Krizi Kırıkkale Çocuk Kaman Balcı Tatil Ölüm Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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