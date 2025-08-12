Amfibi Uçağın Hezarfen Havalimanı'na Acil İnişi

Antalya'dan havalanan amfibi uçağın ön dikmesindeki arıza nedeniyle Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yaptığı, pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmalarının ortaya çıktığı belirtildi.

Arıza nedeniyle Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yapan amfibi uçağın pilot ile kule asındaki konuşması ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Antalya'dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza oluşmuştu. Arıza nedeniyle uçak Hezarfen Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Pilot ile kulenin telsiz konuşması ortaya çıktı.

Pilot, "Mümkünse Hazerfene iniş yapmak istiyorum. Çünkü iniş takımımla ilgili bir sorun algılıyorum. Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne ini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kule," Her hangi bir acil durum var mı sorusu üzerine pilot yok sadece bağlantı sorunu da olabilir amfibi uçak gerekirse göle de iniş yapabilirim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
