Amerika'da bir hayat kadını, HIV virüsü kaptığını bilmesine rağmen, 211 kişi ile ilişkiye girdi, polis kadının ilişkiye girdiği kişileri arıyor

Ohio'da bir hayat kadının, HIV pozitif olduğunu bilmesine rağmen 200'den fazla müşteriyle temasta bulunduğu iddia ediliyor. Yetkililer, bu "riskli iş"e karışan herkesi öne çıkmaya ve test yaptırmaya çağırıyor.

30 yaşındaki Linda Leccesse'nin, 1 Ocak 2022'den bu yana, HIV pozitif olduğunu öğrenmesinden sonra en az 211 müşteriyle temasta bulunduğu belirtildi.

Leccesse, müşterilerinin çoğunu Marietta'daki Market Street'te buldu, ancak enfekte olabilecek kişilerin Doğu Kıyısı boyunca yayılmış olabileceği düşünülüyor. Washington County Şerif Ofisi Baş Yardımcısı Mark Warden, "Bu vaka, Florida'dan Doğu Kıyısı'na kadar uzanabilir, ancak yerel bireylerle de temas kuracağız," dedi.

Polis, Leccesse'nin bilinen müşterilerini durumdan haberdar etmek için aramaya başladı ve onunla temasta bulunmuş olabilecek herkesi yetkililere başvurmaya çağırdı. Warden, "Bu halk sağlığı farkındalığıdır. Bu bir dolandırıcılık değil," dedi.

Marietta/Belpre Sağlık Departmanı, Leccesse ile temasta bulunan herkesi yetkililere "tam anlamıyla dürüst" olmaya çağırdı. Sağlık Departmanı yöneticisi Barbara Bradley, Leccesse'nin müşterilerinin akrabalarının ve onlarla cinsel temas kurmuş herkesin de "riskli iş"e maruz kalabileceğini söyledi.

Leccesse, 13 Mayıs'ta Market Street'te seks teklif ettiği gerekçesiyle tutuklandı ve polis, HIV pozitif olduğunu ve bunu iki yıldan uzun süredir bildiğini öğrendi. Ertesi gün, HIV pozitif test sonucunun ardından cinsel ilişki teklifinde bulunmak suçlamasıyla iddianame hazırlandı.