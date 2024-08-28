Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti

Yakın zamanda anne ile babasını kaybeden ve amcasının yanında kalmaya başlayan genç, bir video çekerek yaşadığı zorlukları anlattı. Gencin videosu kısa sürede viral oldu.

"İÇİM KAN AĞLIYOR"

Ailesini kaybettikten sonra büyük bir yıkıma uğradığını ifade eden genç, yaşıtlarına da "Ailenizin kıymetini bilin" tavsiyesinde bulundu. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenen genç, "Hiçbir şekilde artık mutlu olamıyorum, içim kan ağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"KELİMELER BOĞAZIMA DÜĞÜMLENDİ"

Sosyal medya kullanıcıları, gencin duygusal videosunun altına "Allah sabır versin, güç kuvvet versin", "İçim parçalandı", "Sabredip devam etmek zorundasın", "Kelimeler boğazıma düğümlendi" şeklinde yorumlar yaptı.