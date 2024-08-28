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Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti

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Anne ve babasını kaybettikten sonra amcasının yanında kalmaya başlayan genç, çektiği video ile yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Yaşıtlarına "Ailenizin kıymetini bilin" öğüdünü veren genç, konuşmasının devamında "Hiçbir şekilde artık mutlu olamıyorum, içim kan ağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Yakın zamanda anne ile babasını kaybeden ve amcasının yanında kalmaya başlayan genç, bir video çekerek yaşadığı zorlukları anlattı. Gencin videosu kısa sürede viral oldu.

"İÇİM KAN AĞLIYOR"

Ailesini kaybettikten sonra büyük bir yıkıma uğradığını ifade eden genç, yaşıtlarına da "Ailenizin kıymetini bilin" tavsiyesinde bulundu. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenen genç, "Hiçbir şekilde artık mutlu olamıyorum, içim kan ağlıyor" ifadelerine yer verdi.

"KELİMELER BOĞAZIMA DÜĞÜMLENDİ"

Sosyal medya kullanıcıları, gencin duygusal videosunun altına "Allah sabır versin, güç kuvvet versin", "İçim parçalandı", "Sabredip devam etmek zorundasın", "Kelimeler boğazıma düğümlendi" şeklinde yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

3-sayfa İçim Aile 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

MUSTAFA Özgenç:

sahipsizin sahibi Allah tır kardeşim merak etme rabbim karşına seni mutlu edecek bir sütü temiz çıkarsın bu imtihanı geçersin inşaellah

112
2
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ATAKAN YILDIRIM:

Kardeşim benim. Ciğerimi parçaladın

103
1
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Ferhat Uras:

Canım kardeşim inşallah karşına ahlakı düzgün bir eş çıkar ve tatlı ve sağlıklı çocuklarınız olur. Güzel bir ailen olur inşallah.

94
1
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girilmez:

her yorumda bize şükretmeyi öğretiyorlar diye dalga geçenler bakın ibret alın şükür sadece para için yapılmaz

61
5
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Dilek Usta:

Dinleyin gençler. Hep böyle oluyor, kayıp ettikten sonra aklımız başımıza geliyor. Hayat devam ediyor kardeşim Omuzlarını dik tut

52
1
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Eren Eren:

Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim zor bir durum ??

50
0
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Turgay KAYA:

ulan mahvettin beni beeee

37
0
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Sedat Macit:

kendi aileni kur ve yoluna bak .belki daha çok kıymetini bilirsin aile olmanın. çünkü kimsede vicdan yok artık.

23
0
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hasan :

Allah sabirlar versin kardeş içimizi. Yaktın

5
0
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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