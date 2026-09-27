Ambulansa yol vermeyip ambulans şoförüne yürüyen sürücüye 466 bin lira ceza verildi

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Başakşehir'de ambulansa yol vermediği ve aracından inerek ambulans şoförünün üzerine yürüyen sürücüye toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konuldu, kullandığı araç da 90 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Olay, 22 Eylül 2026 günü saat 17.00 sıralarında Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Berk Bilir'in trafikte ambulansa yol vermediği ve aracından inerek şoförün üzerine yürüdüğü iddiası üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülen tahkikat kapsamında Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri olayın incelemesini gerçekleştirdi.

Ehliyetine daha önce de el konulduğu ortaya çıktı

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Ali Berk Bilir'in saldırı amacıyla aracından indiği ve ambulansa yol vermediği tespit edildi. Yapılan sorgulamada sürücünün sürücü belgesine daha önce de el konulduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 466 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.

Araç 90 gün trafikten men edildi

Yapılan işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konulurken, 34 BUY 223 plakalı araç da 90 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi kapsamında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı