İçinde hastaneye yetişmesi gereken hastanın olduğu ambulansa yol vermeyen zorba sürücü kamerada

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda bir transit araç sürücüsü, içinde hastaneye acil yetişmesi gereken hastanın olduğu ambulansa yol vermedi. Akılalmaz anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Son zamanlarda ambulansa yol vermeyen sürücüler sık sık gündem oluyor.

YAŞLI KADININ ACİL HASTANEYE YETİŞMESİ GEREKİYORDU

Yine bir araç sürücüsü, geçiş üstünlüğü olan ambulansa yol vermedi. Transit araç sürücüsü, ambulanstakiler tarafından görüntülendi. Ambulansın içinde hastaneye acil yetişmesi gereken bir yaşlı kadının olduğu öğrenildi.

Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Sürücüye en ağır cezanın verilmesi isteyen sosyal medya kullanıcıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyip gereğinin yapılmasını istedi.

BAŞAKŞEHİR'DE BENZER OLAY OLMUŞTU

İstanbul Başakşehir'de 18 Ocak'ta bir minibüs sürücüsü, göreve giden ambulansa yol vermemişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası yakalan sürücüye 872 lira idari para cezası uygulanmıştı.