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Ambulansa Yol Vermeyen Kamyona 690 Lira Ceza

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, ambulansa yol vermeyen bir kamyon sürücüsüne 690 lira ceza kesildi. Olay, fındık işçilerini taşıyan bir minibüsün şarampole devrilmesinin ardından yaşandı.

Ambulansa yol vermeyen kamyona 690 lira ceza kesildi

DÜZCE - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen kazada yaralıları hastaneye taşıyan ambulansa yol vermeyen kamyona 690 lira ceza uygulandı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Harmantepe mevkiinde fındık işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçmuş kazada 3'ü ağır 22 kişi yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ambulansa D-100 Karayolu üzerinde bir kamyon dakikalarca yol vermedi. O anlar cep telefonu kamerası ile an ve an kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Araç plakasından yapılan sorgulamada aracı Ş.A'nın kullandığını tespit ederek karayollarının ilgili maddelerinden araca 690 lira cezai işlem uygulandı.

Ambulansa Yol Vermeyen Kamyona 690 Lira Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa

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