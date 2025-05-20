Ambulans Şoförüne Saldıran Şahıs Tutuklandı

Ambulans Şoförüne Saldıran Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ambulans Şoförüne Saldıran Şahıs Tutuklandı
Haber Videosu

Samsun'da ambulans şoförünü darp ederek burnunu kıran R.Ş. tutuklandı. Olay, sağlık hizmeti sunumu sırasında meydana geldi ve ambulans şoförü hastanede tedavi altına alındı.

Ambulans şoförünün burnunu kıran şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da olaya müdahale eden ambulans şoförünü darp ederek burnunu kıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye müdahale için giden Sağlık Bakanlığı 112 Acil Ambulans Servisinde görevli ambulans şoförü Z.T., burada R.Ş.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan ambulans şoförü Z.T., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili Z.T. ile yanında bulunan amcasının oğlu O.Ş., İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.S. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, ambulans şoförünün burnunu kıran R.Ş. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

Yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafı için ilk kez konuştu
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.