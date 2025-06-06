Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ambulansa çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza,sabah saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Şarşar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şinasi Yıldırım idaresindeki 01 RP 246 plakslı otomobille seyir halindeyken karşı yönden gelen B.O. yönetimindeki 01 AJL 485 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 64 yaşındaki Fatma Durmuşoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Yıldırım ile ambulansta bulunan biri şoför, biri sağlık personeli 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gönderilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsünün ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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