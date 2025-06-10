Ambulans ile Çarpışan Otomobilde Can Pazarı

Ambulans ile Çarpışan Otomobilde Can Pazarı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde bir otomobil, ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulans ile çarpışan otomobilde can pazarı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde ambulans ile çarpışan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Ü. idaresindeki 16 BBV 655 plakalı otomobil ile 16 BAF 520 plakalı ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada 16 BBV 655 plakalı otomobil, bariyerlere çıkarak durabildi. Sürücü Bekir Ü. ise araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araç içerisinden çıkardı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansta hasta olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ - 3.Sayfa
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