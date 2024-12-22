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4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı

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Havalandığı sırada Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ve 4 kişiye mezar olan helikopterin kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir ticari taksinin kamerasına yansıyan görüntülerde taksinin hastane içinde ilerlemesi ve helikopterin yere düşme anı yer alıyor.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi, bir ticari taksinin araç kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Muğla'daki helikopterin hastane binasına çarptıktan sonra yere düşme anı ise hastane içinde ilerleyen bir ticari taksinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hastane içinde ilerlemesi ve helikopterin yere düşme anı yer alıyor.

4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yazık oldu 4 insana....suçlu ise şimdi rahat mı? O sis ve havada helikopterin kalkmasına izin vererek...çünkü bu kişiler uzman olsaydı böyle bir şartta kalkışa izin vermezlerdi..

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

göz gözü görmüyor neden hareket ediyorsun kardeşim pilot aceleniz mi vardı?

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Eyvah, çok kötü. Nereye gidiyon kardeşim bu siste. ..

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Haber YorumlarıYasemin Mermerci:

Resmen İntihar etmişler.. Lan oğlum göz gözü görmüyor, sen helikopter kaldırmış sın.. Allah rahmet eylesin ????

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Haber YorumlarıKml Acr:

Kendi hataları yüzünden hayatlarını kaybetmişler malesef. Böyle havada araç kullanmaya çekiniyor insan...

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