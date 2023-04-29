Ambalaj fabrikasının bacasından dumanlar yükseldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasının bacasında dumanlar yükselince ekipler harekete geçti. Yapılan müdahaleyle durum kısa sürede kontrol altına alınırken fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangın, Gebze ilçesi Güzeller Organize Sanayi içerisinde bulunan ambalaj fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın bacasından dumanlar yükselmeye başladı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı şekilde müdahaleye başlamasıyla dumanlar kısa sürede tahliye edildi. Kimsenin sağlık durumunda olumsuzluk olmadığı öğrenilirken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.