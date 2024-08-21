Amatör balıkçı denize düştü, boğulmaktan kurtarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde balık tutmak isteyerken denize düşen amatör balıkçı boğulmaktan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinde liman mendireğinde olta ile balık tutmak isteyen vatandaş, dengesini kaybederek denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden amatör balıkçı, ilk müdahalenin ardından Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KASTAMONU