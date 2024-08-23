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Amasya'ya yeni emniyet müdürü atandı

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Amasya'nın yeni emniyet müdürü Ayhan Saraç, görevine başladı. Ali Kemal Kurt'un yerine geçen Saraç, görevini yerine getireceğini belirtti.

Amasya'nın yeni emniyet müdürü Ayhan Saraç, şehre gelerek görevine başladı.

3 yıldır Amasya Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan Ali Kemal Kurt'tan görevi devralan Ayhan Saraç, "Bu kutsal görev ile sorumluluğu inşallah bana ve polis teşkilatımıza yakışır şekilde, tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte yerine getireceğim" dedi.

Polis mangasını selamlayan Saraç, birim yöneticileriyle de tanıştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemal Kurt 3-sayfa amasya 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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