Amasya Valiliği, 517 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, poşetlerin içinde toplam 517 litre sahte içki ele geçirildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, başarılı operasyonu kutlayarak, halkın sağlığına zarar verenlere fırsat vermeyeceklerini vurguladı.
Amasya Valiliği, 517 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda poşetlerin içinde toplam 517 litre sahte içki ele geçirildi.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk başarılı operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Halkımızın sağlığına kast edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi vurguluyor, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA