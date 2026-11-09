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Amasya Suluova'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Amasya Suluova'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde iki katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluştu, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yükselen dumanlar çevredekileri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde Ahmet S.'ye ait iki katlı evin çatısından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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