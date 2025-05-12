Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki sarsıntı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi, 4.4 ve 4.2 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.23'te merkez üssü Gümüşhacıköy olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu saat 12.26'da aynı bölgede gerçekleşen 4.2 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı izledi. Yerin sırasıyla 10.07 ve 19 kilometre derinliklerinde gerçekleşen depremler, Amasya kent merkezi ve ilçeleri başta olmak üzere Samsun'un doğu kesimleri ile çevre illerde de hissedildi.

Depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşandığı öğrenildi. - AMASYA