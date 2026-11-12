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Amasya Merzifon'da 1 kilo 207 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde durdurulan otomobilde 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 40 bin 55 TL nakit ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı; emniyet uyuşturucuyla mücadelenin etkin ve kararlı süreceğini bildirdi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu maddeler ele geçilirken 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince savcılık koordinesinde durdurulan araç ile içindeki N.H (50) ile S.H (41) isimli iki şahsın üzerinde 1 kilo 207 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 40 bin 55 TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada uyuşturucu ile mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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