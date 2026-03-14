Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Kaza, Merzifon-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında Metro Turizm'e ait 06 FTD 788 plakalı yolcu otobüsü, 16 R 7736 plakalı tıra henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

KAZADA YARALANANLAR ÇEVRE HASTANELERE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

