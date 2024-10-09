Amasya'da Yeni 14 Polis Aracı Hizmete Girdi

Amasya'da yeni alınan 14 polis aracı hizmete başladı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü önünde sıralanan 12 otomobil ve 2 motosikletin fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "İlimizin hayırsever vatandaşlarının katkılarıyla Türkiye Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Emniyet Müdürlüğümüze kazandırılan yeni görev araçlarımızla şehrimizin huzur ve güvenliği için yapmış olduğumuz çalışmaları daha üst noktalara taşıyacağız" ifadelerine yer verildi. - AMASYA