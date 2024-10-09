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Amasya'da Yeni 14 Polis Aracı Hizmete Girdi

Amasya'da Yeni 14 Polis Aracı Hizmete Girdi
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Amasya Emniyet Müdürlüğü, hayırsever katkılarıyla alınan 14 yeni polis aracıyla güvenlik çalışmalarını artırmayı hedefliyor.

Amasya'da yeni alınan 14 polis aracı hizmete başladı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü önünde sıralanan 12 otomobil ve 2 motosikletin fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "İlimizin hayırsever vatandaşlarının katkılarıyla Türkiye Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Emniyet Müdürlüğümüze kazandırılan yeni görev araçlarımızla şehrimizin huzur ve güvenliği için yapmış olduğumuz çalışmaları daha üst noktalara taşıyacağız" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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