Amasya'da Yaşlı Adamın Altınları Çalındı, Hırsızlar Serbest Bırakıldı

Amasya'da yaşlı adamın evinden içerisinde 2 milyon TL değerinde altın bulunan çelik kasanın çalınması olayına ilişkin yakalanarak adliyeye sevk edilen abi ve kız kardeşi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan O.Ö. (73), geç saatlerde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Evin kapısının zorlanmadan anahtarla açıldığını belirleyen polisler, araştırmayı genişletti.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler, evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti.

Çelik kasayı 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi'ne götürerek spiralle kesip, içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldıkları belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kız kardeşi G.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Çelik kasa atıldığı dere yatağında, suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkartıldı. Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Basın mensuplarının "Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?" sorusuna cevap vermeyen K.D. ve kız kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi. Abi ve kardeşi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA