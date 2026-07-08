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Elmas nineyi yangından itfaiyeciler kurtardı

Elmas nineyi yangından itfaiyeciler kurtardı
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Amasya'da evinde çıkan yangında dumanlar arasında mahsur kalan 83 yaşındaki Elmas İstanbullu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da evinde çıkan yangında dumanların arasında mahsur kalan Elmas nineyi itfaiyeciler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalleye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kızı ve damadının hastaneye gittiği öğrenilen yaşlı kadının evin içinde olduğunu öğrenen ekipler dumanların arasına daldı. Baygın haldeki Elmas İstanbullu (83), ekiplerin çabasıyla çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay anını anlatan Fethiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Arduç, "Yangın çatıdan başlamış. İçeride de teyzemiz varmış. Damadı Şenol abi ile kızı da diş hastanesine gitmişler. Gözleri görmeyen teyzemizi itfaiyeciler kurtarmış. İtfaiye yetişemeseydi teyzemizi kaybedebilirdik. Ekiplerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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