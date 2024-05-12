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Amasya'da Yangında 2 İşyeri Kül Oldu

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Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen yangında 2 işyeri alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen yangında 2 işyeri alev alev yandı. Bitişikteki binalara sıçramasından korkulan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Denizciler Caddesinde Yusuf Çolak ve Esra Günaydın'a ait yan yana olan 2 giyim mağazasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Vatandaşlar bitişikteki binalara sıçramasından korkulan alevleri endişeyle izledi.

İşyerlerinde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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