Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı: Feci kaza kamerada

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Tüneli'nde trafik yoğunluğu sonradan fark eden 34 TT 6060 plakalı otomobilin sürücüsü Volkan K., önde bekleyen araçlara çarpmamak için ani manevra yaparak karşı şeride geçince o sırada Soner Ö. idaresindeki 05 FK 593 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı tünelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazada sürücü Volkan K. yaralandı. Kaza yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
