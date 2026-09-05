Amasya'da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya'da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karaçavuş köyü yolunda seyir halinde olan traktör devrildi. Kazada Arslan P. ile traktörde bulunan oğlu Erkan P. ve akrabaları İbrahim P. ile Rıza P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Erkan P., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı