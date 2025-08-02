Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Amasya'da hafif ticari aracın yoldan çıkıp kanala devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan hafif ticari araç, savrulup yol kenarındaki kanala devrilerek toprak yığınına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan yola çıkıp İzmir'e doğru gitmekte olan İrfan Ertekin'in kullandığı 52 ADV 440 plakalı hafif ticari araç, Amasya'nın Suluova ilçesi Eski Çeltek mevkisinde kontrolden çıktı. Savrulup yol kenarındaki kanala devrilerek toprak yığınına çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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