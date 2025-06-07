Amasya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cengizhan Taşova'nın kullandığı 05 AEP 533 plakalı hafif ticari araç Niyazi Bey Caddesi üzerinden Taşova Sanayi Köprüsü istikametine doğru seyir halindeyken kavşakta K.D. idaresindeki 05 HK 222 plakalı beyaz otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan genç, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Taşova kurtarılamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Taşova, kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.