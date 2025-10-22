Haberler

Amasya'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Şahıs Yakalandı

Amasya'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yasakların hiçe sayılarak motosiklet kullanan şahıs, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle jandarma tarafından yakalandı. Amasya Valiliği, gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Amasya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek motosiklet kullandığı görüntüleri "Yemişim kurallarınızı" açıklamasıyla sosyal medyada paylaşan şahıs, jandarma ekiplerine yakalandı. Amasya Valiliği, şahsın tehlikeli bir şekilde motosiklet sürdüğü şahsın fotoğrafını "Gereği yapıldı" notuyla paylaştı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet ortamında yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, Buhari K. isimli şahsın sosyal medya hesabından Amasya - Samsun karayolunda çevre yolu mevkiinde motosikletiyle hız limitlerine uymadığı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokacak biçimde akrobasi hakaretleri yaptığı görüntüleri "Yemişim kurallarınızı" açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Ekiplerin yakaladığı şahsa trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli ve 2918 sayılı karayolu trafik kanununun ilgili maddelerinden idari işlemleri yapılarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Amasya Valiliği, şahsın motosikletin ön tekerini kaldırıp sürdüğü anın fotoğrafını "Gereği yapıldı" başlığıyla paylaştı. Açıklamada, "Motosikletiyle çeşitli kural ihlalleri yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çektiği bu görüntüleri de sosyal medyada, 'Yemişim kurallarınızı' başlığıyla paylaşan şahıs, İl Jandarma Komutanlığımızın sanal devriyeleri tarafından yakalanarak, gerekli adli ve idari işlemler yapılmıştır. Amasya'da vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokanlara asla müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.