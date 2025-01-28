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Amasya'da Tır Inşaat Malzemeleri Dükkanına Daldı

Amasya'da Tır Inşaat Malzemeleri Dükkanına Daldı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, inşaat malzemeleri satan bir iş yerine çarptı. Kazada, iş yerinin önündeki malzemeler çevreye saçıldı ve tırın sürücüsü yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir iş yerine dalan tır kameraya yansıdı. Kazada, iş yerinin önünde satışa sunulan ürünler, palet üzerinde yüklü fayanslar ve inşaat malzemeleri çevreye saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, G.O.'nun idaresindeki 60 AG 430 plakalı tır, Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru seyir halindeyken Taşova'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aştı. Karşı şeride geçen tır, inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinin içine daldı. Çarpmanın etkisiyle işyerinin önünde satışa sunulan ürünler ve palet üzerinde yüklü fayanslar ve inşaat malzemeleri de çevreye saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Taşova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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