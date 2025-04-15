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Amasya'da Tır Dorsesinde 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

Amasya'da Tır Dorsesinde 10 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, tır dorsesinde 10 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tır dorsesinde Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince doğu illerinden İstanbul yönüne düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen tır Gümüşhacıköy ilçe girişinde durduruldu. Dorsesi boş tırda yapılan aramada yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek. Gözaltına alınan tır sürücüsü Ü.A hakkında adli işlem başlatıldı. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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