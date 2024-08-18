Amasya'da tarım işlerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 14 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kılınç yönetimindeki 55 AKN 765 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs Eski Çeltek mevkiinde karşı yönden gelen Mehmet Keklikçi'nin kullandığı 05 LK 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Merzifon ve Samsun Havza'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.