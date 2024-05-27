Amasya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Amasya'da semt pazarında bir kamyonetin içinde fark ettikleri küplerden şüphelenip tarihi eser kaçakçılığını engelletip operasyon yapılmasını sağlayan çarşı ve mahalle bekçilerine başarı belgesi verildi. Bekçiler Muhammed Kara ve Ömer Çaycı, başarı belgelerini Amasya Valisi Yılmaz Doruk'un elinden aldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya il merkezinde gece devriye yapan çarşı ve mahalle bekçileri semt pazarı alanında şüphelendikleri bir kamyonette çok sayıda küp olduğunu fark etmeleri üzerine durumu amirlerine bildirdi. Tarihi eser kaçakçılığı olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri sevk edildi. Kamyonetin arka kısmında yapılan aramada toplam 26 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi. Minibüste bulunan B.S, F.U ve R.H gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Bekçilere başarı belgesi veren Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Bekçilerimiz vatandaşa güven verip huzur kaynağı olurken suçlulara da korku ve tedirginlik salmaktadır. Yaptıkları devriye esnasında dikkatli davranmaları nedeniyle çok önemli bir olayın sonuçlandırılmasına imza attılar" dedi.

Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da personelini kutladı. - AMASYA