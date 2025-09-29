Haberler

Amasya'da Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

Amasya'da Suluova'dan gelen bir tanker, kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, durumunun stabil olduğu bildirildi.

Amasya'da tanker kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova'dan Amasya istikametine seyir eden Mehmet Çamlıca yönetimindeki 60 HN 632 plakalı tanker, Beşgöz mevkiinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
