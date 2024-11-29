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Amasya'da Sürücü Sınavında Kopya Düzenine Geçit Yok

Amasya'da Sürücü Sınavında Kopya Düzenine Geçit Yok
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sürücü sınavında kopya düzeneği ile yakalanan M.A.'nın kulağındaki cihaz hastanede operasyonla çıkartıldı. Sınavda kopya düzeneği hazırlayan M.F.B. de yakınlarda yakalandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sürücü sınavına girerken kopya düzeneğiyle yakalanan şahsın kulağındaki cihaz, hastanede operasyonla çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, e-sınav merkezindeki sürücü belgesi sınavında girişte durumundan şüphelenilen M.A.'nın üstü görevlilerce el dedektörü ile kontrol edildi. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde kopya için tertip edilmiş elektronik kablosuz bir düzenek bulundu. Ayrıca kulağında da minik bir kulaklık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine M.A., hastaneye gönderilerek kulağındaki cihaz tıbbi müdahaleyle çıkartıldı.

M.A.'ya kopya düzeneğini yerleştiren M.F.B. de sınav yerine yakın bir adreste yakalandı.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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