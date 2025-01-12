Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Göçük: 2 Ölü

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Uygur köyünde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan yaptığı açıklamada, "Merkeze bağlı Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızın kendi özel arazilerinde yaptıkları su çalışması neticesinde

toprak kayması oluşmasını takiben maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Az önce kendilerine ulaştık. Şu anda onları çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Ama hayatlarını kaybettiler maalesef. Yakınlarına, köyümüze, Amasya'mıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Uygur köyünde saat 16.52'de meydana gelen göçükte Sezgin Eser ve Aytekin Er toprak altında kalmıştı. - AMASYA