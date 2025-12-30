Yanan kamyonete ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Amasya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonete ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Pirinççi Mahallesi civarında seyir halinde olan 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından bir anda alevler ve duman yükselmeye başladı. Kamyonetten inen sürücü İlyas Acar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yangın tüplerini eline alan vatandaşlar müdahale etmeye çalışınca alevlerin yayılması engellendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını görenlerden Emirhan Kılıç, alevlerin vatandaşların yardımıyla söndürüldüğünü anlattı. - AMASYA