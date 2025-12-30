Haberler

Yanan kamyonete ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Yanan kamyonete ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmından çıkan yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar yangın, vatandaşların gayretiyle kontrol altına alındı.

Amasya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonete ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Pirinççi Mahallesi civarında seyir halinde olan 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından bir anda alevler ve duman yükselmeye başladı. Kamyonetten inen sürücü İlyas Acar'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yangın tüplerini eline alan vatandaşlar müdahale etmeye çalışınca alevlerin yayılması engellendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını görenlerden Emirhan Kılıç, alevlerin vatandaşların yardımıyla söndürüldüğünü anlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor