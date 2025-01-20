Üye Girişi
Haberler
Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek

Gözaltına alınmıştı! Ümit Özdağ iki ayrı suçtan ifade verecek
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Trump'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

Amasya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Amasya'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Amasya-Samsun karayolunda seyir halinde olan 44 AGJ 696 plakalı otomobilin motorunda yangın çıktı. Otomobilin sürücüsü Sedat C. kendini dışarı atarken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ümit Özdağ'a soruşturma
img

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
img

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Biden mı, Trump mı? Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı

Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı
Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.