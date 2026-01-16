Amasya'da otomobil alev alev yandı, patlamalar korkuttu

Amasya'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobilde yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Etraftaki araçlara da sıçrayan alevler güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacı İlyas Mahallesi Hüseyin Nihal Atsız Caddesi üzerinde seyir halinde olan Sedat Ö. yönetimindeki 05 DC 490 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Alışverişten dönerken durumu fark eden sürücü, eşiyle birlikte otomobilden inerek, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Araçtaki patlamalar çevredeki vatandaşları korkuttu, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Etraftaki araçlara da sıçrayan alevler güçlükle söndürüldü.

Alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıklarını anlatan Süleyman Önder adlı esnaf, "Aracın alev aldığını gördük. Koşup yangın tüpleriyle müdahale ettik. Ama yeterli gelmedi. Aracın içindeki tüp çok kötü patladı. Araç alev topuna döndü. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA