Amasya'da Salıncaktan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Amasya'da Salıncaktan Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Amasya'da bayram tatili sırasında salıncaktan düşen 4 yaşındaki Yağız D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'da devrilen salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AMASYA - Amasya'da bayram tatili için memleketlerine giden ailenin mola verdiği yerde salıncaktan düşen 4 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için Kocaeli'den memleketleri Ordu'ya doğru giden Duran ailesi Amasya'da bir çay bahçesinde mola verdi. Anne ve babasının salladığı salıncağın bir anda devrilmesi sonucu düşen 4 yaşındaki Yağız D., ağır yaralandı. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şokunu yaşayan anne ve babanın acısını hastane görevlileri paylaşmaya çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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