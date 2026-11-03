Amasya'da polis operasyonunda yakalanan şahsın 16 yıl 8 ay hapis cezası vardı

Amasya'da polis operasyonunda yakalanan şahsın 16 yıl 8 ay hapis cezası vardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da hakkında Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince iki ayrı dosyadan toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin operasyonunda akaryakıt istasyonunda yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Amasya'da toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonda bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan 2 ayrı dosyadan verilen toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.Y adlı şahsın akaryakıt istasyonunda bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.