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Otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Amasya'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve annesi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da Hüseyin Kodak'ın (42) kullandığı otomobil Doğantepe köyü mevkiinde yolun sağında bulunan sulama kanalına düştü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu hayatını kaybetti

ANNE OĞUL CAN VERDİ

Araçtan ağır yaralı halde çıkartılan sürücü ve annesi Meryem Kodak (81) ambulanslarla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı N.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil sulama kanalına uçtu, anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya Kodak 3. Sayfa Haberler

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