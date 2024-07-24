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Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bekir Mutlu yönetimindeki 55 BBM 60 plakalı otomobil, Kadir Güler'in kullandığı 34 CUD 821 plakalı hafif ticari araç ile Aydınca Tüneli yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Behiye Mutlu, Kadir Aras Mutlu, Elif Serra Demiroğlu ve Muhammed Emin Güler yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya ve Turhal'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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