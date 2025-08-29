Amasya'da Orman Yangını: 35 Hektar Alan Zarar Gördü

Amasya'nın merkez ilçesine bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası'nda çıkan orman yangınında 35 hektarlık alan etkilendi. Yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Dün saat 11.07 sıralarında başlayan orman yangınına AFAD'ın koordinasyonunda, 1 helikopter ve 17 arazözün yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, merkez itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangında 35 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, söndürme çalışmaları tamamlandı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek orman ve arazi yangınlarına karşı tedbirli ve duyarlı olunması çağrısında bulunuldu. - AMASYA