Amasya'da Motosiklet Sürücüsü Cep Telefonuna Dikkat Etti, Kaza Yaptı

Amasya'da Motosiklet Sürücüsü Cep Telefonuna Dikkat Etti, Kaza Yaptı
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Amasya'da seyir halindeyken cep telefonuna bakan motosiklet sürücüsü, önündeki araca çarparak kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü hafif yaralandı.

Amasya'da seyir halindeyken elindeki cep telefonuna bakan motosiklet sürücüsü, önündeki aracın durduğunu fark edemeyince çarparak kaza yaptı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden geçmekte olan vatandaşlara yol vermek için duran hafif ticari aracı fark edemeyen motosiklet sürücüsü Mert Ş., dikkatini cep telefonuna verdiği için araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Mert Ş.'nin kaza sırasında kask takmadığı da görüntülere yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Kaza anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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