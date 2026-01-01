Sollamaya çalıştığı otomobilin önüne düştü, ezilmekten son anda kurtuldu

Amasya'da motosiklet sürücüsü tünelde sollamaya çalıştığı otomobilin önüne düştü. Motosikletlinin, ezilmekten son anda kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

Ferhat Tüneli'nde önündeki otomobili sollamak isteyen motosikletli, kaygan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletli, otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde ezilmekten kurtuldu. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan motosiklet sürücüsü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı tünelde araçların sıralandığı esnada sürücüsünün takip mesafesine dikkat etmediği bir otomobilin önünde duran araca çarptığı anlar da kamera tarafından görüntülendi. - AMASYA