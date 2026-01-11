Haberler

Motosiklet tünelde sollama yaparken devrildi

Güncelleme:
Amasya'da Ferhat Tüneli önünde otomobilleri sollarken devrilen motosiklet sürücüsü, kazanın ardından şans eseri ayağa kalktı ve motosikletini kaldırarak yoluna devam etti. Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da tünelde önündeki otomobilleri sollamak isteyen sürücünün kullandığı motosiklet, devrilip sürüklendi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Tüneli önünde seyreden otomobilleri sollamak isteyen motosiklet sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet sürüklenirken başında kaskı bulunan sürücü de savrularak taklalar attı. O sırada karşı yönden şans eseri araç gelmemesiyle facianın eşiğinden dönen sürücünün, kazanın ardından ayağa kalkıp yerden kaldırdığı motosikletiyle yoluna devam ettiği görüldü.

Kaza anı tünelin kamerasına yansıdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
