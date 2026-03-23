Amasya'da otomobilin çarptığı motosikletli havada takla attı

Amasya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, havada takla atıp yere düştü. Kazanın şokuyla ayağa kalkan motosikletli çevredekileri de şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö'nün kullandığı 05 AEN 312 plakalı motosiklete Künç Köprü girişinde H.T. idaresindeki 55 RM 654 plakalı otomobil çarptı. Havada takla atan motosiklet sürücüsü yere düştü. O anlara şahit olan çevredekiler, kazanın şokuyla aniden yerden kalkan motosikletliyi şaşkın bakışlarla izledi. Tekrar yere düşen motosiklet sürücüsü için ambulans çağrıldı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Sürekli kazalar olan kavşağa çözüm bulunsun"

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayı gören vatandaşlardan Hüsnü Atalar, "Motosikletli çarpmanın etkisiyle havada takla attı. Motosiklet ise 15 metre kadar yerde sürüklendi. Burada sürekli kazalar oluyor. Bıktık artık bu kazalardan. Kavşağa çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı